تشجيع الرضاعة الطبيعية وبدائل حليب الأم.. 5 وزارات كانت هنا

وشددت المادة الخامسة على حظر الإعلان والترويج بأي شكل من الأشكال لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات أو الإعلان عنها أو عرضها أو توزيعها، إضافة إلى تقديم المنتجين والموردين والموزعين للأمهات ولمؤسسات الرعاية الصحية -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- أي عينة من هذه المنتجات أو هدية أو أداة معدة تشجع على استعمالها، إلى جانب تقديم المنتجين أو الموردين والموزعين أي مكافأة مالية وعينية للعاملين الصحيين لترويج هذه المنتجات.