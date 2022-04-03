تشييع جثمان ضحية "ماء الأسيد" بمقبرة شهداء الحرم.. والزوج في قبضة الأمن

وبحسب المعلومات فإن أحد الأشخاص، وهو مواطن، اعتدى على زوجته داخل منزلهما بجدة إثر خلاف عائلي بينهما؛ وقام بالاعتداء بالضرب، وكذلك بالحرق؛ إذ قام بسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، وأحرق أيضًا طفلتها.