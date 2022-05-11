تصاميم "سكني".. إبداع عصري يجذب الأسر ويحقق أحلامها

وقدم البرنامج، أسلوباً مختلفاً في ضخ الوحدات السكنية ذات جودة وموثوقية، كونها تخضع لإشراف مباشر من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، المسؤول عن تقديم التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية على الخارطة "تحت الإنشاء"، حيث يخصص فرقًا فنية تتولى القيام بزيارات هندسية دورية أثناء تنفيذ المشاريع؛ للتأكد من التزام المطورين العقاريين بجداول كميات مواد البناء المتفق عليها، ومطابقة ما تم تنفيذه مع المخططات التصميمية في العقود المبرمة، وكافة التفاصيل على مستوى بنود الأعمال التنفيذية لكل وحدة.