تضامنٌ كامل مع المملكة لحماية أمنها.. صدور بيان مشترك لزيارة رئيس السنغال

صدر بيان مشترك لزيارة رئيس جمهورية السنغال إلى المملكة العربية السعودية؛ فيما يلي نصه:

"بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، قام فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال المدة من 21 إلى 24 رمضان لعام 1443هـ الموافق 22 إلى 25 أبريل لعام 2022م. واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء فخامته، وعُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة، وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة فخامته الأخيرة إلى المملكة من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.