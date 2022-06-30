تضحيةٌ لآخر لحظة.. كواليس وفاة المعلم "آل داحش" مع نهاية العام الدراسي

وأوضح "ظافر" شقيق المتوفى: "كان منذ بدايته الدراسية من المتفوقين والمتميزين خلقًا وعلمًا، ويتم تكريمه سنويًّا ليس على مستوى المدرسة فقط بل على مستوى مدارس إدارة التعليم بمنطقة عسير، كما أنه أكمل دراسته الجامعية في تخصص علوم الحاسب الآلي مع مرتبة الشرف الأولى، وحصل على جائزة التميز فئة المعلم، وكان مهتمًا بالاطلاع على كل ما هو جديد في التقنية، وكان حريصًا على اكتساب المهارات بالدورات والابتكارات والاختراعات ونقلها للآخرين؛ سواءً بعقد الدورات لزملائه المعلمين أو إكسابها لطلابه في مختلف المدارس التي عمل فيها بالمملكة العربية السعودية والمدارس التي عمل فيها موفدًا بمملكة البحرين حتى توفي".