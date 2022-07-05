تطبيقات الأضاحي تشعل المنافسة.. وتطبيق "ذبائح ستيشن" يكسر غلاء أسعارها في مدينة جدة

"سبق" التقت المدير التنفيذي لشركة تطبيق ذبائح ستيشن في جدة، الذي أكد أنه يتم جلب الذبائح والأضاحي من مزارعهم الخاصة في مركز سديرة جنوب الطائف، المعروفة بأنها أحد مصادر الخرفان الحرية الرئيسية بالسعودية.. وقال: نهتم بالتربية والتعليف الصحي، ويتم نقلها يوميًّا إلى مدن منطقة مكة، مع التركيز على مدينة جدة لتلبية الإقبال الكبير للطلبات التي تتم عبر تطبيق ذبائح ستيشن.