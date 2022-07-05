تطبيقات الأضاحي تشعل المنافسة.. وتطبيق "ذبائح ستيشن" يكسر غلاء أسعارها في مدينة جدة

شهدت السعودية خلال الأيام الماضية إقبالاً كبيرًا على شراء الأضاحي عبر التطبيقات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والأضاحي.
ومع تطوُّر التقنية أصبح بإمكاننا اليوم الحصول على الذبائح والأضحية بسهولة وأمان، سواء بطلبها حية وتوصيلها حتى المنازل أو لأي مكان يتم تحديده، أو طلبها مذبوحة.. فقط يتم شراء الذبيحة من التطبيق، ويختار المضحي نوعها وحجمها ووزنها، وطريقة التقطيع والتغليف، والسعر، ووقت التوصيل المطلوب.
"سبق" التقت المدير التنفيذي لشركة تطبيق ذبائح ستيشن في جدة، الذي أكد أنه يتم جلب الذبائح والأضاحي من مزارعهم الخاصة في مركز سديرة جنوب الطائف، المعروفة بأنها أحد مصادر الخرفان الحرية الرئيسية بالسعودية.. وقال: نهتم بالتربية والتعليف الصحي، ويتم نقلها يوميًّا إلى مدن منطقة مكة، مع التركيز على مدينة جدة لتلبية الإقبال الكبير للطلبات التي تتم عبر تطبيق ذبائح ستيشن.
ويوفر التطبيق الجهد المبذول بالأسواق، ومحاولة معرفة هل البائع قد رفع السعر أم لا؛ ما يوفر التنقل من سوق لسوق ومن بائع لآخر.. وأيضًا قد لا يكون لدى المضحي الخبرة في معرفة الأضحية المطابقة للشروط الصحية الشرعية.
ولطلب الأضحية الشرعية ناشد المدير التنفيذي لشركة تطبيق ذبائح ستيشن تحميل التطبيق من: