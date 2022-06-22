تطبيق "سيارة" يبيع أكثر من 10,000 سيارة أونلاين

يعتبر تطبيق "سيارة" التطبيق الأول في السعودية لبيع السيارات المستعملة والجديدة أونلاين، محققًا بيع أكثر من 10,000 سيارة عن طريق الإنترنت. يهتم التطبيق بتسهيل إجراءات امتلاك السيارة من التطبيق وحتى توصيل السيارة للعميل في مختلف مناطق المملكة، ونظرًا للإقبال الكبير على شراء السيارات افتتحت الشركة مؤخرًا مقرّها الجديد في مدينة الرياض ليكون مركز دعم لوجيستي لتجديد السيارات المعروضة في التطبيق.
وقد حقّق تطبيق سيارة نجاحًا كبيرًا فى حل مشكلة سوق السيارات المستعملة ليصبح الخيار الأضمن لمن يريد شراء سيارة مستعملة؛ حيث يضمن تطبيق سيارة للمشتري التجربة الكاملة من خلال تقديم تقرير فحص شامل لأكثر من 100 نقطة، بالإضافة إلى ضمان لمدة سنة كاملة. ولكي تزيد ثقة العميل قدم تطبيق "سيارة" ضمان استرداد مجاني؛ حيث يستطيع العميل تجربة السيارة لمدة 10 أيام، وفي حال شعر العميل أن السيارة غير مناسبة لأي سبب من الأسباب يحق له استرجاع كامل مبلغ السيارة أو استبدالها بسيارة أخرى.
قال المؤسس الشريك لتطبيق سيارة فايز العنزي: "أنشأنا تطبيق "سيارة" بهدف تغيير تجربة المستخدم في شراء السيارات المستعملة في المملكة وجعلها أسهل وأضمن، بدلًا من الطريقة التقليدية لشراء السيارة التي لم تتغير منذ 40 سنة والتي يتعرض من خلالها المشتري إلى الغشّ والتلاعب أو ارتفاع الأسعار؛ حيث حرصنا في "سيارة" على توفير سيارات مميزة وضمانها للعميل، بالإضافة إلى تسهيل عملية البحث والوصول للسيارة المناسبة وشرائها بكل سهولة وراحة، فضلًا عن توفير أفضل سعر ومواصفات وإلغاء الحاجة إلى السفر والتنقل من مدينة إلى أخرى للبحث عن السيارة المناسبة وشرائها".
وأضاف فايز العنزي: "أن تطبيق "سيارة" حقق نقلة نوعية في القطاع، لاسيما بعد إطلاق نموذج العمل الجديد لبيع السيارات المستعملة أونلاين بالكامل، وما حققه التطبيق هو نتيجة تصميم تجربة مثالية لعملائنا؛ حيث إن أكثر عملائنا الجدد يشترون من تطبيق سيارة بناء على توصية من عميل سابق".
وقال صلاح الشارف المؤسس الشريك لتطبيق سيارة: "إن الشركة في مهمة لتغيير وإعادة تشكيل الآلية التي يتم بها شراء وبيع السيارات في المنطقة، ونعمل على تسريع وتيرة التوسع والنمو في المملكة، ونتطلّع مستقبلًا للتوسع على المستوى الإقليمي حتى نصل إلى الأسواق العالمية”.
ويعتبر المستخدم السعودي من أكثر المستخدمين على مستوى العالم إقبالًا على تبنّي التقنية الجديدة واستخدامها؛ مما ساهم في نجاح العديد من مشاريع التجارة الإلكترونية في المملكة؛ حيث يدخل تطبيق سيارة أكثر من 1.5 مليون مستخدم شهريًّا.
رابط تحميل التطبيق
الموقع الرسمي