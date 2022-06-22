تطبيق "سيارة" يبيع أكثر من 10,000 سيارة أونلاين



قال المؤسس الشريك لتطبيق سيارة فايز العنزي: "أنشأنا تطبيق "سيارة" بهدف تغيير تجربة المستخدم في شراء السيارات المستعملة في المملكة وجعلها أسهل وأضمن، بدلًا من الطريقة التقليدية لشراء السيارة التي لم تتغير منذ 40 سنة والتي يتعرض من خلالها المشتري إلى الغشّ والتلاعب أو ارتفاع الأسعار؛ حيث حرصنا في "سيارة" على توفير سيارات مميزة وضمانها للعميل، بالإضافة إلى تسهيل عملية البحث والوصول للسيارة المناسبة وشرائها بكل سهولة وراحة، فضلًا عن توفير أفضل سعر ومواصفات وإلغاء الحاجة إلى السفر والتنقل من مدينة إلى أخرى للبحث عن السيارة المناسبة وشرائها".

