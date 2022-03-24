تطبيق "شباك" يطلق خاصية المزادات.. ويتجاوز 10 ملايين مستخدم

أطلق تطبيق وموقع "شباك"ـ الذي يعتبر أحد المنصات الرائدة في التسوق الإلكتروني في منطقة الخليج خاصية المزادات العلنية التي تمكّن المستخدمين من عرض المنتجات وشرائها من خلال مزاد تفاعلي وسهل الاستخدام.
وتزامن هذا التحديث مع احتفال الشركة بالوصول إلى 10 ملايين مستخدم على المنصة خلال ستة أشهر من الإطلاق.
ويعملُ تطبيق "شباك" على ربط البائع مع المشتري عبر منصة موثوقة توفر بنيةٍ تحتية تقنيَّةٍ متطورة تمكّن جميع الأطراف من استخدامها بطريقة تحفظ حقوقهم.
وأكد مسؤولو تطبيق "شباك" أن التطوُّر التقني في هذا المجال هو ما جعلَ التطبيق واجهةً أساسيةً لمختلف المشتريات؛ ويقدم خدمة التوصيل من البائع للمشتري ويضمنُ وصولَ الخدمة وحفظ المبالغ المحولة من خلال التطبيق حتى يتم تأكيد عملية الاستلام من قِبل المُشتري.
وأوضحوا أن زيادة الاستخدام جاء بفضل تميز المنصة عن منافسيها بالقدرة التقنية والتطور اللوجستي وحلول الدفع الإلكتروني، حيث زادت نسبة استخدام التطبيق في الـ 3 أشهر السابقة ما نسبته 300%.
جدير بالذكر أن "شباك" هو تطبيق سعودي تديره كفاءات شابَّة تحمل خبرةً واسعةً في المجالات التقنية واللوجستية.
ولمزيدٍ من المعلومات يُمكن تحميل تطبيق "شباك".