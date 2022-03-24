تطبيق "شباك" يطلق خاصية المزادات.. ويتجاوز 10 ملايين مستخدم

وأكد مسؤولو تطبيق "شباك" أن التطوُّر التقني في هذا المجال هو ما جعلَ التطبيق واجهةً أساسيةً لمختلف المشتريات؛ ويقدم خدمة التوصيل من البائع للمشتري ويضمنُ وصولَ الخدمة وحفظ المبالغ المحولة من خلال التطبيق حتى يتم تأكيد عملية الاستلام من قِبل المُشتري.