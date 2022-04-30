تطبيق لائحة الغرامات البلدية على 63 مغسلة مخالفة بالطائف

طبقت أمانة محافظة الطائف، لائحة الجزاءات للمخالفات البلدية بحق 63 مغسلة ملابس مخالفة ضُبط بها تجاوزات للاشتراطات الصحية الخاصة بعمل المغاسل، وذلك خلال جولات رقابية نفذتها فرق "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، على المغاسل بأنواعها الأوتوماتيكية واليدوية بنطاق البلديات الفرعية وعلى طرق العمرة والطرق العامة والسريعة.
وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها أوردته لـ"سبق" أن هذه الجولات التي شملت أكثر من 1200 مغسلة للملابس، تأتي ضمن خطط الرقابة الشاملة التي تعزز امتثال المرافق باللوائح والتعليمات البلدية، وترصد المخالفات وتصححها، مع إدراج الأنشطة التي تكررت مخالفاتها ضمن برنامج للرقابة المستمرة لحين تصحيح المخالفات.
وتعمل كافة فرق الرقابة البلدية بشكلٍ مكثف وعلى مدار اليوم بفترات "صباحية ومسائية"؛ وذلك لمنع استغلال البعض من ضعاف النفوس هذه الأيام في تحقيق مكاسب سريعة على حساب صحة المواطن، والتأكد من التزام المغاسل بكافة الاشتراطات والتعليمات البلدية.
يذكر أن الأمانة تطبق حاليًّا خطة الرقابة البلدية الموسمية، وتعزز جهودها الميدانية في كافة الأنشطة التي تمس صحة المستهلك، كما تعمل 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضبط التجاوزات والحد من المخالفات.