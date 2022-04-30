تطبيق لائحة الغرامات البلدية على 63 مغسلة مخالفة بالطائف

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها أوردته لـ"سبق" أن هذه الجولات التي شملت أكثر من 1200 مغسلة للملابس، تأتي ضمن خطط الرقابة الشاملة التي تعزز امتثال المرافق باللوائح والتعليمات البلدية، وترصد المخالفات وتصححها، مع إدراج الأنشطة التي تكررت مخالفاتها ضمن برنامج للرقابة المستمرة لحين تصحيح المخالفات.