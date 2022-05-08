تطورات لوحة "العنز تسرح".. رئيس البلدية ينتظر التحقيق عقب إعفائه من منصبه

ويأتي التوجيه بالتحقيق بعد أن تم إنهاء تكليفه اليوم من رئاسة البلدية وتكليف رئيس بلدية آخر في المحافظة، وذلك على خلفية تعليق لوحات قبل يومين تحمل أمثالًا شعبية غير مناسبة على مدخل وممرات موقع المهرجان.