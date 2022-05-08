تطورات لوحة "العنز تسرح".. رئيس البلدية ينتظر التحقيق عقب إعفائه من منصبه

علمت "سبق" أن أمانة تبوك تعتزم التحقيق مع رئيس إحدى بلديات محافظات المنطقة وفريقه المسؤول عن مهرجان أقيم خلال عيد الفطر المبارك.
ويأتي التوجيه بالتحقيق بعد أن تم إنهاء تكليفه اليوم من رئاسة البلدية وتكليف رئيس بلدية آخر في المحافظة، وذلك على خلفية تعليق لوحات قبل يومين تحمل أمثالًا شعبية غير مناسبة على مدخل وممرات موقع المهرجان.
الأمثال الشعبية وُصِفت بأنها إساءة وغير موفقة، حيث حملت عبارات غير مناسبة ومنها المثل الشعبي "العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت"، وقد سارعت البلدية بإزالة اللوحات، وشكرت الجميع على تواصلهم وحرصهم، وذلك بعد أن واجهت انتقادات حادة.
وحاولت "سبق" معرفة مزيد من المعلومات من أمانة المنطقة حول إنهاء التكليف أو التحقيق إلى أنه لم يتسنّ لها ذلك، فيما تم التأكيد بأنه تم تكليف رئيس بلدية جديد.