"تطوير التعليم القابضة" راعيًا ماسيًا للمؤتمر الدولي للتعليم 2022

وتأتي الرعاية الماسية من شركة تطوير التعليم القابضة للمؤتمر في إطار مسؤوليتها المجتمعية ومساندتها لوزارة التعليم، وتستعرض الشركة من خلال مشاركتها الفُرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفزات الاستثمار فيه، كما تستعرض الشركة من خلال الجناح الخدمات التي تقوم بها بإدارة المشاريع والتربية الخاصة.