"تطوير المدينة" تعلن ملامح خطة خدمات النقل الترددي خلال رمضان

ومن المقرر أن تبدأ حافلات الخدمة الترددية من المسجد النبوي الشريف وإليه يوميًا طوال أيام الأسبوع، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا وتتواصل إلى ما بعد صلاة التراويح، في مسار الذهاب والإياب، فيما سيتم تقديم الخدمة خلال أيام الجمعة من كل أسبوع ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، في حين سيتم التوسّع في تنفيذ الخدمة الترددية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بحيث يتواصل تقديم الخدمة إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة، وارتكزت الخطة التشغيلية لمنظومة حافلات النقل الترددي على المواءمة مع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف بالتنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم تعليق الخدمة مؤقتًا عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد، بما يضمن سهولة الوصول وانسيابية الحركة، وسترفع الهيئة مستوى التواصل مع المستفيدين من خلال الرسائل النصية التوعوية SMS عند اكتمال الطاقة الاستيعابية.