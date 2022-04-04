"تطوير بوابة الدرعية" تطلق حزمة مبادرات خلال رمضان

تطلق هيئة تطوير بوابة الدرعية جملة من الفعاليات والمبادرات والأنشطة ضمن برنامجها لشهر رمضان المبارك.
وتسعى الهيئة إلى تعميق مشاركتها المجتمعية من خلال تفاعلها مع المجتمع المحلي للدرعية مواكبةً لأجواء الشهر الكريم.
وتشمل هذه المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الهيئة: سلال رمضان، حيث سيتم توزيع سلال رمضانية لأكثر من ألف مستفيد على جمعيات الدرعية الخيرية، وكذلك أذان الدرعية وهي مبادرة سنوية تقام للمرة الثانية على التوالي في شهر رمضان المبارك حيث يرفع فيها الأذان المحلي لصلاة المغرب بتوقيت الدرعية من خلال 30 شابًا من طلاب مدارس محافظة الدرعية بأصواتهم المميزة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
ويمثل أذان الدرعية موروثاً ثقافياً عرف عن أهالي الدرعية على مدار عقود ومن خلال هذه المبادرة التي تهدف إلى الحفاظ على هذا الموروث وتوارثه من جيل إلى جيل، وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مكتب التعليم بالدرعية.
وتطلق الهيئة مسابقة تحت مسمى "أبنشدك عن" بنسختها الثانية والتي تهدف إلى التوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في "جوهرة المملكة" للتثقيف والتعريف بتاريخ الدولة السعودية الممتد من ثلاثة قرون.
إلى ذلك، تدشن الهيئة لأول مرة مبادرة مجلس الدرعية والتي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن إجراء لقاءات مرئية مع شخصيات محورية كان لها دور كبير في إعادة إحياء وتأهيل الدرعية التاريخية، وإبراز أهم القصص والروايات خلال مسيرة عملهم وتسليط الضوء على أحداث جديدة لم يسبق استعراضها من قبل.
وقامت الهيئة بحملة تحسين المساجد التاريخية في منطقة الدرعية والتي شملت هذا العام أربعة مساجد بهدف تجهيزها بكل الاحتياجات الأساسية تتنوع بين توفير أجهزة للتكيف وعمليات الصيانة الأساسية للمرافق.
يُذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تعمل بشكل مستمر طوال العام على أدوار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي واضعاً خدمة الإنسان والمكان نصب عينيها.