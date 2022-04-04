"تطوير بوابة الدرعية" تطلق حزمة مبادرات خلال رمضان

وتشمل هذه المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الهيئة: سلال رمضان، حيث سيتم توزيع سلال رمضانية لأكثر من ألف مستفيد على جمعيات الدرعية الخيرية، وكذلك أذان الدرعية وهي مبادرة سنوية تقام للمرة الثانية على التوالي في شهر رمضان المبارك حيث يرفع فيها الأذان المحلي لصلاة المغرب بتوقيت الدرعية من خلال 30 شابًا من طلاب مدارس محافظة الدرعية بأصواتهم المميزة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.