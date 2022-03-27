"تطوير جازان" تنظِّم دورة تدريبية حول "إنتاجية وجودة البُن السعودي"

قدَّمت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ممثلة بالمهندسة الزراعية عائشة الغزواني دورة تدريبية عن "تطوير إنتاجية وجودة البُن السعودي" في منطقة عسير؛ وذلك تلبية لطلب الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع ضمن مبادرة أرامكو السعودية.
وتفصيلاً، استمر البرنامج التدريبي ثلاثة أيام، واشتمل على محاضرات علمية مكثفة، وورش عمل تطبيقية للمزارعين.
وتأتي هذه البرامج التدريبية بدعم واهتمام من أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لتعزيز الطرق العلمية الحديثة لزراعة البُن، وإسهامًا في "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-.