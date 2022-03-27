"تطوير جازان" تنظِّم دورة تدريبية حول "إنتاجية وجودة البُن السعودي"

وتأتي هذه البرامج التدريبية بدعم واهتمام من أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لتعزيز الطرق العلمية الحديثة لزراعة البُن، وإسهامًا في "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-.