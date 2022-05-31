"تطوير عسير" توقِّع اتفاقية مع "هيئة السياحة" لترويج الخدمات السياحية بالمنطقة

أبرمت هيئة تطوير منطقة عسير والهيئة السعودية للسياحة يوم الخميس الموافق 26 مايو الجاري، في قرية زبنة بمنطقة عسير، مذكرة تفاهم، تهدف لتعزيز مكانة منطقة عسير كوجهة سياحية عالمية، وذلك برعاية كريمة من أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة هيئة تطويرها.
وتفصيلاً، تهدف الاتفاقية إلى توحيد الاستراتيجيات للارتقاء بالوجهات السياحية، وتطوير المنتجات السياحية والخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا الزوار، وتبادل الخبرات والمعلومات. ويتم بموجب هذه الاتفاقية تحديد مواقع الجذب والمنتجات السياحية والترويج لها، إضافة لتشكيل فرق العمل لمتابعة الإنجاز والتطوير المستمر لتعزيز الجهود المبذولة كافة بالتوافق مع التوجه العام لاستراتيجية المنطقة "قمم وشيم".
وتأتي هذه الاتفاقية بين هيئة تطوير منطقة عسير والهيئة السعودية للسياحة بمتابعة مباشرة من أمير منطقة عسير رئيس مجلس تطويرها، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في إطار التعاون الوثيق بين القطاعات الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تتناغم مع رؤية السعودية 2030، وتسعى لوضع السعودية على خارطة السياحة العالمية، وترسيخ مكانة عسير كوجهة سياحية عالمية فريدة.
وصرح أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة هيئتها قائلاً: "الشراكة والتعاون الوثيق مع الهيئة السعودية للسياحة يؤسسان لمرحلة مهمة في مسيرة تطوير منطقة عسير؛ إذ تمتد شراكتنا مع الهيئة لتشمل اقتراح وتحديد استراتيجيات التسويق والتوزيع للوجهات السياحية بالمنطقة؛ للوصول للأهداف المحددة برؤية السعودية ٢٠٣٠. كما تسهم الاتفاقية في رفع مستوى التنسيق مع الهيئة السعودية للسياحة؛ لدعم مكتب إدارة الوجهات بهيئة تطوير منطقة عسير".
وبهذه المناسبة صرح أحمد الخطيب، وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، قائلاً: "سعداء بهذه الشراكة المثمرة والتعاون الوثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير؛ لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية، تستقطب الزوار من داخل وخارج السعودية طوال العام؛ للاستمتاع بتراثها وثقافتها الفريدة، وطبيعتها الساحرة، وكرم وترحاب مجتمعها الأصيل".
وأضاف "الخطيب": "فخورون بما وصلت إليه السياحة في منطقة عسير، وما زالت طموحاتنا أكبر. كما نفخر بالقرى التاريخية العديدة التي تحتضنها المنطقة، منها قرية رجال ألمع التي أدرجتها منظمة السياحة العالمية قبل أشهر في قائمة أفضل القرى السياحية في العالم".
وبدوره، قال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: "نعمل مع شركائنا في القطاع الخاص من وكالات السفر وشركات الطيران وشركات تنظيم الرحلات داخليًّا وخارجيًّا على تصميم أفضل العروض والباقات والمنتجات والتجارب السياحية لجذب السياح من أنحاء العالم لزيارة عسير".
وأكد "حميد الدين" أن عسير تمتلك المقومات السياحية كافة؛ لتكون وجهة سياحية طوال العام لجميع الزوار من داخل وخارج السعودية نظرًا لطبيعتها الساحرة، وقممها الشاهقة، وثقافاتها المتنوعة، وكرم أهلها، وحفاوتهم بكل الزوار.