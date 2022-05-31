"تطوير عسير" توقِّع اتفاقية مع "هيئة السياحة" لترويج الخدمات السياحية بالمنطقة

وتأتي هذه الاتفاقية بين هيئة تطوير منطقة عسير والهيئة السعودية للسياحة بمتابعة مباشرة من أمير منطقة عسير رئيس مجلس تطويرها، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في إطار التعاون الوثيق بين القطاعات الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تتناغم مع رؤية السعودية 2030، وتسعى لوضع السعودية على خارطة السياحة العالمية، وترسيخ مكانة عسير كوجهة سياحية عالمية فريدة.