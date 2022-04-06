"تطوير لخدمات النقل": عالجنا أكثر من 550 مخالفة في محايل

أكدت إدارة الاتصال المؤسسي بشركة تطوير لخدمات النقل أن عدد الطلاب والطالبات المقدم لهم خدمة النقل المدرسي لهذا العام في جميع مناطق المملكة يصل إلى أكثر من 550 ألف طالب وطالبة، موضحةً أنه في محافظة محايل تحديداً بمنطقة عسير يصل عدد الطلبة الذين تقدم لهم خدمة النقل المدرسي إلى 22000 طالب وطالبة يدرسون في 400 مدرسة مشمولة بالخدمة، وكشفت أنها عالجت أكثر من 550 مخالفة مرصودة في محايل، وقامت بتوفير حافلات بديلة للمتغيبة أو المتعطلة.
جاء ذلك في معرض التعقيب على ما نشرته "سبق" تحت عنوان ("النقل المدرسي" بمحايل.. تعطل حافلات وغياب طلاب ومعاناة أولياء أمور ومطالبات بحلول عاجلة والتعليم بالمنطقة يتبرأ.. والشركة المسؤولة تتجاهل الرد)، والذي أشار إلى غياب الخدمة منذ بداية الدراسة الحضورية، وتعطل الحافلات ومشاكل في الصيانة.
وقالت الشركة: نؤكد حرصنا على توفير كافة خدمات النقل التعليمي للمدارس الحكومية المشمولة بالخدمة في جميع مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها وقراها وهجرها منذ بداية السنة الدراسية، ووفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والجودة.
وأضافت: تقديم الخدمة يخضع لمعايير الاستحقاق والأولوية كتضاريس المنطقة، وزمن الرحلة، ووجود عددٍ كافٍ من الطلبة في المدرسة الواحدة، فالطلب يستمر قيد الدراسة حتى اكتمال معايير الاستحقاق والأولوية لتقديم الخدمة؛ وذلك لاعتبارات تشغيلية.
وأشارت إلى حرصها الدائم على صيانة الحافلات بشكل دوري، حيث يقوم المراقبون الميدانيون التابعون للشركة بجولات ميدانية يومية لإجراء عمليات الفحص الشاملة والدقيقة للخدمة المقدمة وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، ورصد أي مخالفات على جودة الخدمة، وغياب الحافلات واستبدالها.
وشددت الشركة على أنها مهتمة بالتجاوب مع أي وسيلة إعلامية من خلال التواصل مع إدارة الاتصال المؤسسي بالشركة، حيث أتاحت 10 قنوات تواصل مع المستفيدين؛ للتفاعل معهم والتجاوب مع ملاحظاتهم وشكواهم؛ ومنها الهاتف المجاني لرعاية العملاء 8001231000 أو عبر المنصات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.