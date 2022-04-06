"تطوير لخدمات النقل": عالجنا أكثر من 550 مخالفة في محايل

أكدت إدارة الاتصال المؤسسي بشركة تطوير لخدمات النقل أن عدد الطلاب والطالبات المقدم لهم خدمة النقل المدرسي لهذا العام في جميع مناطق المملكة يصل إلى أكثر من 550 ألف طالب وطالبة، موضحةً أنه في محافظة محايل تحديداً بمنطقة عسير يصل عدد الطلبة الذين تقدم لهم خدمة النقل المدرسي إلى 22000 طالب وطالبة يدرسون في 400 مدرسة مشمولة بالخدمة، وكشفت أنها عالجت أكثر من 550 مخالفة مرصودة في محايل، وقامت بتوفير حافلات بديلة للمتغيبة أو المتعطلة.