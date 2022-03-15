"تطوير محمية الملك سلمان" تُدشِّن أولى فعاليات "اكتشف حرة الحرة" بالحدود الشمالية

وتقع محمية حرة الحرة تحديدًا شمال المملكة العربية السعودية مع حدود المملكة الأردنية الهاشمية شرق وادي السرحان. وتضم المحمية عددًا من الحيوانات، مثل الظبي الريم، والذئب العربي، والثعلب الأحمر، والثعلب الرملي، والأرنب البري، إضافة إلى نباتات الطرفا والأثل والإرطى والعوسج، والشجيرات والأعشاب الحولية، وطيور الحبارى والكروان، وأنواع أخرى من الطيور المقيمة والمهاجرة.. وتشتهر بالفوهات البركانية، مثل مكمن مشاور التي لها تكوين جغرافي ساحر بدهشة انحناءات فوهة بركانية شديدة الانحدار، وتعد من أكبر الفوهات البركانية في السعودية.