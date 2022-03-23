"تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية" تطلق 92 كائنًا فطريًا

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، حرص القيادة على حماية البيئة وتنميتها؛ حيث ضمت مُستهدفات رؤية المملكة 2030 عددًا من المبادرات التي تهدف للتوسع في "المحميات الطبيعية" وتطويرها والارتقاء بها بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، رافعًا أسمى آيات الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس المحميات الملكية؛ لما تلقاه "المحمية" من اهتمام ودعم.