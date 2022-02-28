"تطوير مكة" تشارك بجناح تعريفي في "صناع العقار" بغرفة العاصمة المقدسة

شاركت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في ملتقى ومعرض "صناع العقار" في نسخته الثالثة، وهو إحدى مبادرات اللجنة العقارية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، والذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل الأربعاء الماضي.

وجاءت مشاركة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة من خلال جناح تعريفي عرض أبرز المشاريع والمبادرات التنموية لمنطقة مكة المكرمة، حيث احتوى على إبراز المبادرات التي تنفذها الهيئة كمبادرة أخضر مكة، والتي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي، وحماية الموائل الطبيعية، ورفع مستوى الالتزام البيئي، والاستفادة من مصادر المياه.

ووضعت الهيئة في مبادرة أخضر مكة الغايات الاستراتيجية للمرحلة التأسيسية المتمثلة في بناء خريطة أساس للغطاء النباتي على مستوى المنطقة والمحافظات وتحديد المؤشرات القياسية، ومواكبة التقدم العلمي والتقني في مجال استدامة الغطاء النباتي ومصادر المياه، وزيادة الغطاء النباتي داخل المدن والمحافظات، واستصلاح الأراضي المتدهورة خارج النطاق العمراني، ورفع الوعي المجتمعي، وتفعيل مشاركة الأفراد في استدامة الغطاء النباتي.

وعرض جناح الهيئة معلومات تعريفية عن مشروع الطريق السياحي الذي تشرع الهيئة في تنفيذه، وهو أحد مخرجات استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، حيث يسعى المشروع إلى تطوير مجموعة من المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية والحفاظ عليها وحمايتها، للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة.

نطاق أعمال المرحلة الاولى لمشروع الطريق السياحي يشمل تطوير عدد من المواقع المختارة ذات الميز النسبية، بالإضافة إلى استكمال الطرق الحيوية جنوب المنطقة وشمالها ضمن مسار المشروع المحدد، وذلك بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

وحظي الجناح بزيارة وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، حيث اطلعوا على مكونات الجناح، وثمنوا جهود هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تعزيز تنمية وتطوير المنطقة.