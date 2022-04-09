تطييب الحجر الأسود والمُلتزَم والكسوة .. 15 موظفا يبخرون أرجاء المسجد الحرام على مدار الساعة

تَشرُف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير الكعبة المطهرة بأفخر وأجود أنواع الطيب، حيث يتم تكثيف عملية تطييب المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك إذ يقوم 15 موظفا بتبخير جميع أرجاء المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة ب 60 مبخرة، كما يتم بفضل الله تطييب الحجر الأسود والمُلتزَم بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.