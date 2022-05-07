تعامد القمر على الكعبة مساء غدٍ الأحد

وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"سبق": "تعتبر هذه الظاهرة إحدى الظواهر الفلكية الطبيعية لتحديد اتجاه القبلة بسهولة للمناطق البعيدة عن مكة بدون استخدام أي أجهزة، حيث يكفي التوجه نحو القمر لحظة التعامد ليكون الشخص متجهًا نحو القبلة مباشرة".