تعاني اعتلالات نفسية.. "أطياف" خرجت من منزلها ولم تعد وأسرتها تناشد بالبحث عنها

ناشد ذوو المواطنة "أطياف" البالغة من العمر 15 عامًا التي تعاني بسبب اعتلالات نفسية المساعدة بالبحث عنها بعد أن خرجت الساعة العاشرة صباح أمس الخميس من منزلها بحي الزاهر بمكة المكرمة ولم تعد حتى اللحظة.
وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن ابنته تعاني وإنه تفاجأ بعد أن أفقت من النوم عدم وجود ابنتي "أطياف" في المنزل وحاولت الاتصال على جوالها إلا أنها لا ترد ثم أغلقت الجوال وعند الرجوع إلى تسجيل كاميرات المراقبة اتضح أنها خرجت من المنزل وتلبس عباءة وحجابًا وقوامها قصيرة ونحيلة الجسم ترتدي "حذاءً أسود" وفيه خط أبيض وتحمل كيسًا بلاستيكيًا ومنذ ذلك الوقت ولا نعلم شيئًا عن مصيرها حتى الوقت الحالي.
وأضاف أنه أبلغ الجهات الأمنية بمركز شرطة جرول بشرطة العاصمة المقدسة عن خروج ابنته التي تعاني بسبب اعتلالات نفسية، وأناشد قراء "سبق" أو من لديه أي معلومات تساعد في العثور على أطياف التواصل على رقم الجوال: 0555561778