تعاني اعتلالات نفسية.. "أطياف" خرجت من منزلها ولم تعد وأسرتها تناشد بالبحث عنها

وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن ابنته تعاني وإنه تفاجأ بعد أن أفقت من النوم عدم وجود ابنتي "أطياف" في المنزل وحاولت الاتصال على جوالها إلا أنها لا ترد ثم أغلقت الجوال وعند الرجوع إلى تسجيل كاميرات المراقبة اتضح أنها خرجت من المنزل وتلبس عباءة وحجابًا وقوامها قصيرة ونحيلة الجسم ترتدي "حذاءً أسود" وفيه خط أبيض وتحمل كيسًا بلاستيكيًا ومنذ ذلك الوقت ولا نعلم شيئًا عن مصيرها حتى الوقت الحالي.