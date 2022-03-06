تعاون إستراتيجي بين "داركو العقارية" و"بنك البلاد"

بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لداركو العقارية الدكتور عمر القحطاني: نعتز بالشراكة الإستراتيجية مع بنك متميز، مثل بنك البلاد من أجل خدمة عملائنا وعملاء البنك بتقديم أفضل المنتجات العقارية مقترنة بأنسب الحلول التمويلية التي تتيح تملك المسكن جودة وتصميماً، وفي الوقت نفسه بخيارات تمويلية متعددة ومريحة".