تعاون إستراتيجي بين "داركو العقارية" و"بنك البلاد"

شهد معرض ريستاتكس العقاري الذي أقيم في مدينة الرياض أخيراً، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين شركة داركو العقارية وبنك البلاد.
يأتي هذا الاتفاق حرصاً من الجانبين على تعزيز التعاون بينهما لتقديم منتجات عقارية مميزة لعملائهما مع حلول ومنتجات تمويلية تسهّل عملية تملّك المسكن بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في رفع نسب تملّك السكن للمواطنين، وإيجاد قطاع عقاري قوي ومتطور.
بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لداركو العقارية الدكتور عمر القحطاني: نعتز بالشراكة الإستراتيجية مع بنك متميز، مثل بنك البلاد من أجل خدمة عملائنا وعملاء البنك بتقديم أفضل المنتجات العقارية مقترنة بأنسب الحلول التمويلية التي تتيح تملك المسكن جودة وتصميماً، وفي الوقت نفسه بخيارات تمويلية متعددة ومريحة".
وأضاف القحطاني: "نعيش في ظل بيئة تنموية واستثمارية غير مسبوقة في تاريخنا استجابةً للحراك المميز في الاقتصاد الوطني نتيجة رؤية المملكة التي وجّهت بوصلة الوطن والمواطن نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً، بإذن الله".
واختتم حديثه بالترحيب بكافة الراغبين في التعرّف على منتجات الشركة عبر زيارة فروع الشركة أو موقعها الإلكتروني https://dar-co.com.sa/