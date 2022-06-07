"العربي للاستثمار" و "الغربية للتطوير" توقعان اتفاقية لتطوير مشروع في الطائف من خلال صندوق عقاري

وقّعت كل من شركة العربي للاستثمار وشركة الغربية للتطوير والاستثمار، اتفاقية تطوير مشروع عقاري في مدينة الطائف من خلال صندوق استثمار عقاري خاص مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يبلغ حجمه ما يقارب أربعمائة مليون ريال سعودي.
واستحوذ الصندوق على أرض خام تبلغ مساحتها قرابة خمسمائة وستين ألف م2 في موقع مميز في مدينة الطائف، وسيتم تطوير مخطط متعدد الاستخدامات بالبنية التحتية، يشمل مساحات سكنية وتجارية سيتم بيعها كقطع أراضٍ مطورة.
جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال حفل مراسم التوقيع الذي تم بين الرئيس التنفيذي لشركة العربي للاستثمار خالد بن صالح الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة الغربية للتطوير والاستثمار المهندس محمد بن نعمان حابس.
وأعرب "الغامدي" عن سعادته بإطلاق الصندوق، الذي يأتي كجزء من استراتيجية التطور والنمو المستمرة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- لتعزيز الاستثمار في محافظة الطائف ودعم التنمية الشاملة فيها؛ إذ يعتبر هذا هو الصندوق الثاني في مدينة الطائف الذي تؤسسه شركة العربي للاستثمار، بعد صدور الأمر الملكي بإنشاء هيئة تطوير محافظة الطائف؛ مثمنًا الشراكة مع شركة الغربية للتطوير التي تعد إحدى الشركات المميزة في مجال التطوير العقاري.
من جانبه، قال المهندس محمد حابس: "يمثل المشروع امتدادًا لاستراتيجية الشركة في تقديم منتجات سكنية وتجارية عصرية، تسهم في دفع عجلة التنمية العقارية بالمملكة، مع ترسيخ أفضل المعايير العمرانية في السوق المحلي؛ حيث يشكل تعاوننا مع شركة العربي للاستثمار انطلاقةً فريدة نستهل من خلالها العمل على مزيد من الشراكات الاستراتيجية والمشاريع البنّاءة التي تتوافق مع توجهات ورؤية 2030 في دعم الاقتصاد الوطني"؛ مشيرًا إلى سعي الشركة المستمر للإبداع والابتكار لتكون الخيار الأفضل كمطور سكني في المنطقة الغربية، مع تطبيق أفضل المعايير العمرانية والالتزام بفهم المعايير الثقافية والاجتماعية السائدة.
يُذكر أن شركة الغربية للتطوير والاستثمار تم تأسيسها من قِبَل مجموعة تطوير لتكون إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري في المنطقة الغربية.