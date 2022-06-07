"العربي للاستثمار" و "الغربية للتطوير" توقعان اتفاقية لتطوير مشروع في الطائف من خلال صندوق عقاري

من جانبه، قال المهندس محمد حابس: "يمثل المشروع امتدادًا لاستراتيجية الشركة في تقديم منتجات سكنية وتجارية عصرية، تسهم في دفع عجلة التنمية العقارية بالمملكة، مع ترسيخ أفضل المعايير العمرانية في السوق المحلي؛ حيث يشكل تعاوننا مع شركة العربي للاستثمار انطلاقةً فريدة نستهل من خلالها العمل على مزيد من الشراكات الاستراتيجية والمشاريع البنّاءة التي تتوافق مع توجهات ورؤية 2030 في دعم الاقتصاد الوطني"؛ مشيرًا إلى سعي الشركة المستمر للإبداع والابتكار لتكون الخيار الأفضل كمطور سكني في المنطقة الغربية، مع تطبيق أفضل المعايير العمرانية والالتزام بفهم المعايير الثقافية والاجتماعية السائدة.