تعاون بين "المكتبة الرقمية" و"التدريب العدلي" لتوفير المعلومات لـ 60 ألف متدرب سنوياً

من جانبه، بيّن مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس بن محمد القرني، أن هذه الاتفاقية وبتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعد إضافة نوعية لمنظومة التدريب العدلي، في نطاق سعي الوزارة ممثلة بالمركز للنهوض بالقدرات البشرية في المنظومة العدلية بما يحقق هدف المركز الإستراتيجي المتمثل في الارتقاء بجودة الممارسات والمخرجات التدريبية وتعزيز موثوقيتها.