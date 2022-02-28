تعاون بين غرفتي "الرياض وصناعة عَمّان" لتعزيز علاقات قطاعي الأعمال السعودي والأردني

أبرمت غرفتا الرياض وصناعة عَمّان مذكرة تعاون لتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والأردني، وتشجيع التعاون بينهما من خلال تبادل المعلومات المتاحة في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والقوانين والأنظمة التجارية في البلدين الشقيقين.

وقّع المذكرة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي، ورئيس غرفة صناعة عَمّان المهندس فتحي الجغبير.

يأتي التوقيع على المذكرة في إطار الرغبة المشتركة للطرفين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة.

وتشمل مجالات التعاون بين الغرفتين، وفقاً لبنود المذكرة، تبادل المعلومات المتاحة عن الفعاليات الاقتصادية في البلدين وأيضاً المعلومات في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والقوانين والأنظمة التجارية والتغيرات التي تطرأ عليها، إضافة إلى تعاون الطرفين في تنظيم الفعاليات والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية وتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، والعمل على إيجاد شبكة تواصل بين قطاعي الأعمال في الدولتين لتسهيل عملية تعريف أعضاء الغرفتين بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين.

ونصت المذكرة على سعي الطرفين في لمساهمة بمعالجة العقبات والصعوبات التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها، كما اتفق الجانبان على تبادل المعلومات حول الأنشطة المرتبطة بإقامة المعارض التجارية والصناعية الدولية والمحلية والمعارض النوعية والمتخصصة وتقديم كافة المساعدات للهيئات والمؤسسات المعنية الراغبة في المشاركة بالمعارض التي تقام في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتوفير البيانات والمعلومات والخدمات الاستشارية المتاحة التي من شأنها تشجيع مؤسسات القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار وإنشاء المشاريع الاقتصادية المشتركة بما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.