تعاون بين "محمد بن سلمان غير الربحية" و"سلوشنز" لتنفيذ استراتيجية المدينة الذكية

أعلنت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية عن اختيار الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) الرائدة في توفير الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية، لتنفيذ استراتيجية المدينة الذكية التي تعتبر مرتكزًا رئيسيًا لتحقيق رؤيتها الرامية لتكون حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان.
وتعتبر (سلوشنز)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات تقنية المعلومات وتمكين التحول الرقمي، وستتولى مسؤولية تنفيذ البنية التحتية المتقدمة في المدينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتغطي استراتيجية المدينة الذكية مجالات التنقل والاستدامة والأمان، وتضم توأمًا رقميًا يجمع بين التقنيات المتقدمة ليؤسس نماذج رقمية ديناميكية تحاكي سير الحياة في المدينة بشكل مباشر. كما ستستفيد مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية من البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدفع عجلة مسار الرقمنة الشامل وتضمن وجود شبكة مواصلات متكاملة يسهل الوصول إليها.
وستساهم البنية التحتية للمدينة الذكية أيضًا في تأسيس نموذج صديق للبيئة بمستويات منخفضة الكربون ليضمن أفضل معايير الأمان للسكان ويمهد طريق الشركات للازدهار.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية السيد ديفيد هنري: "نسعى لتأسيس مدينة ذكية قائمة على تقنية التوأم الرقمي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 للاستفادة من الفرص الرقمية ودفع عجلة النمو وصولًا لتحقيق تحول جذري في أسلوب عمل المؤسسات والشركات في المدينة. ولاشك أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ستمثل مجتمعًا مبتكرًا يتيح للمواهب الشابة إطلاق الأفكار الخلاقة ويدفع عجلة نمو شركاتهم. ومن خلال تطبيق التقنيات المتطورة، ستتمكن المدينة من تحويل الابتكارات إلى واقع ملموس".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة (سلوشنز) عمر عبدالله النعماني: "نسعد بشراكتنا مع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، امتداداً لمكانتنا القوية في القطاع وريادتنا في تمكين التحول الرقمي في المملكة وامتلاكنا لمجموعة من أكثر الكفاءات والمواهب تميزًا في قطاع أعمالنا. ونحن على ثقة بأن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ستتيح إطلاق الأفكار المبتكرة وتمكينها على أرض الواقع، وستؤسس نموذجًا رائدًا للمدن الذكية يقتدي به العالم".
وبحسب التعاون ستقوم شركة (سلوشنز) في المرحلة الأولى من المشروع الممتد على مدار ثماني سنوات، بتصميم وتأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيق حالات الاستخدام. وستعمل ضمن المرحلة الثانية على إدارة وتشغيل الخدمات الذكية قبل نقلها إلى المدينة.
وفي إطار مشروع المدينة الذكية، سيتم تأسيس مركز بيانات نموذجي ومركز متكامل للقيادة والتحكم في عامي 2023 و2024 على التوالي، الأمر الذي يمكن البنية التحتية في المدينة من الاستجابة بكفاءة أعلى لاحتياجات السكان والبيئة.
يذكر أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تقع في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة وتمتد على مساحة 3.4 كم مربع تقريبًا. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن المشروع في الأشهر المقبلة.