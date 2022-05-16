تعاون بين "محمد بن سلمان غير الربحية" و"سلوشنز" لتنفيذ استراتيجية المدينة الذكية

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية السيد ديفيد هنري: "نسعى لتأسيس مدينة ذكية قائمة على تقنية التوأم الرقمي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 للاستفادة من الفرص الرقمية ودفع عجلة النمو وصولًا لتحقيق تحول جذري في أسلوب عمل المؤسسات والشركات في المدينة. ولاشك أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ستمثل مجتمعًا مبتكرًا يتيح للمواهب الشابة إطلاق الأفكار الخلاقة ويدفع عجلة نمو شركاتهم. ومن خلال تطبيق التقنيات المتطورة، ستتمكن المدينة من تحويل الابتكارات إلى واقع ملموس".