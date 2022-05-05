تعاون سعودي أمريكي مرتقب لتسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة

بدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس، زيارته للولايات المتحدة الأمريكية؛ في إطار تعزيز التعاون وتعزيز الاستثمار بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الرقمي والابتكار و الفضاء.