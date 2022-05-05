تعاون سعودي أمريكي مرتقب لتسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة

بدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس، زيارته للولايات المتحدة الأمريكية؛ في إطار تعزيز التعاون وتعزيز الاستثمار بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الرقمي والابتكار و الفضاء.
وخلال اجتماعاته، التقى السواحة برئيس مجموعة أومنيكوم الإعلامية «OMG» ومدير عملياتها داريل سيم؛ بهدف تسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة وتطوير القدرات الإبداعية لأبناء وبنات الوطن.
وشهد الاجتماع بحث أهمية تعزيز التعاون ودعم برنامج «IGNITE» الذي أطلقته المملكة خلال النسخة الأولى من مؤتمر «LEAP» التقني لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، إلى جانب إنشاء فعاليات إعلامية رقمية خلاقة ومبتكرة تدعم جهود المملكة في مجالَي الابتكار والاقتصاد الرقمي.
و شملت الاجتماعات عددًا من شركات التقنية المتخصصة في التقنية المالية والبرمجيات، وإدارة الاستثمارات البديلة.