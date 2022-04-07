تعاون سعودي عماني لتعزيز خدمات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية

وقعت شركتا "سايڤر السعودية" و"داتماونت" العمانية اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني، وذلك بهدف تمكين وحماية البنية التحتية الاقتصادية الحرجة والخدمات الحكومية والخاصة.
وقالت الشركتان في بيان صحفي بهذه المناسبة إن هذا التعاون سيسفر عن باكورة متميزة من الخدمات والحلول المبتكرة في عالم الأمن السيبراني، لرصد التهديدات المختلفة على مدار الساعة، ولتعزيز قدرات التعامل مع التهديدات السيبرانية.
وسيؤمن التعاون بين الشركتين تطوير المهارات المتقدمة لإدارة أنظمة المراقبة المتطورة، وذلك من أجل التعامل مع الحوادث السيبرانية ولضمان استمرارية الخدمات الحكومية والخاصة بموثوقية وكفاءة عالية، كما سيعمل التعاون على تأمين الفرص الوظيفية، وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة على أحدث التقنيات وخبرات الأمن السيبراني.
ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركتين إيمانًا منهما بأن قطاع الأمن السيبراني من القطاعات الواعدة وسريعة النمو في السعودية وعُمان والعالم.