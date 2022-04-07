تعاون سعودي عماني لتعزيز خدمات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية

وقالت الشركتان في بيان صحفي بهذه المناسبة إن هذا التعاون سيسفر عن باكورة متميزة من الخدمات والحلول المبتكرة في عالم الأمن السيبراني، لرصد التهديدات المختلفة على مدار الساعة، ولتعزيز قدرات التعامل مع التهديدات السيبرانية.