تعاون مرتقب بين موسم الجيمرز وأرامكو السعودية.. منتصف الشهر المقبل

وسيكون موسم الجيمرز تحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم"، ويقام في المدة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويرتكز على 4 محاور رئيسة: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.