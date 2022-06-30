تعاون مرتقب بين موسم الجيمرز وأرامكو السعودية.. منتصف الشهر المقبل

ستحمل منطقة سباقات المحاكاة في موسم الجيمرز اسم أرامكو السعودية حين ينطلق الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم في منتصف الشهر المقبل بمدينة الرياض.
ومن خلال شراكة استراتيجية بين الشركة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة للحدث؛ سيتمكن عشّاق السرعة والتحدّي من اختبار قدراتهم في المنافسات المجتمعية التي ستقام بشكل يومي في منطقة أرامكو السعودية لسباقات المحاكاة في بوليفارد رياض سيتي.
وتعكس الشراكة استمرار أرامكو في دعم مسيرة قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة الذي يُعد أحد أهم القطاعات الواعدة في رؤية 2030، حيث كانت الشركة العالمية قد انضمت شريكًا رسميًا للنسخة الثالثة من "لاعبون بلا حدود" (أكبر حدث خيري في عالم الرياضات الإلكترونية) الذي اختُتِم مطلع شهر يونيو الحالي.
وستُختار أفضل المواهب في منافسات القيادة على أجهزة المحاكاة وسيحصلون على تدريب خاص في المملكة المتحدة على يد أفضل الخبراء العالميين من سائقين ومدربين جزءًا من برنامج أرامكو السعودية لسباقات أجهزة المحاكاة الذي أُطلِق خلال "لاعبون بلا حدود". وسيتابع فريق من البرنامج تطور الأفراد الذين سيقع الاختيار عليهم وتوثيق رحلتهم في فيلم وثائقي يُعرض في وقتٍ لاحق.
ورحّب الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري بانضمام أرامكو لقائمة الشركاء الاستراتيجيين لموسم الجيمرز، مثمناً للشركة دعمها المستمر لقطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة.
وسيكون موسم الجيمرز تحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم"، ويقام في المدة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويرتكز على 4 محاور رئيسة: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وبُنِيَ موقع ضخم مخصص للحدث العالمي مزود بأحدث التقنيات لتقديم أفضل تجربة للفرق واللاعبين، بالإضافة إلى الجماهير والزوار، ولاحتضان منافسات بطولات النخبة البالغ عددها 5 بطولات، حيث ستكون في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية، إذ ستُنقَل مجريات بطولات موسم الجيمرز مباشرة على قنوات الموسم في مختلف المنصات من خلال أكثر من 8 لغات مختلفة.