تعثر الدخول على نظام نور لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني

استغرب الكثير من الطلاب والطالبات اليوم بتعثر الدخول على نظام "نور" في الساعات الأولى من الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي ومحاولتهم الحصول على نتائجهم.
ويأتي تعثر الدخول على موقع نظام نور في الوقت الذي كان الطلاب والطالبات يتلهفون بشغف لمعرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام آخر اختبار لهم هذا اليوم.
وطالب أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الوزارة بإنهاء الإشكالية المتكررة في موقع نظام نور الإلكتروني، مطالبين بوجود سيرفرات عالية تتحمل الضغط وتستوعب الأعداد الكبيرة.