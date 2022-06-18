تعديل جديد: خدمة موظفي القطاعات المستهدفة بالتحول مكملة في غرض التقاعد المبكر بالتأمينات

- يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.