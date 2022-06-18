تعديل جديد: خدمة موظفي القطاعات المستهدفة بالتحول مكملة في غرض التقاعد المبكر بالتأمينات

نشرت جريدة أم القرى اليوم التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.
وجاء ضمن التعديلات تعديل مهم على نظام تبادل المنافع، تضمَّن اعتبار خدمة الموظف في القطاعات التي يشملها التحول عند انتقاله من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية خدمة مكملة لغرض التقاعد المبكر.
وفيما يأتي نص التعديل:
- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.
- يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.