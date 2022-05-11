تُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية.. "الحربش" يزور "القلعة الدوسرية" في جازان

واطلع خلال الزيارة على القلعة التي تعد أحد أهم المعالم التاريخية والأثرية في منطقة جازان، وتمتاز بكونها موقعًا تراثيًّا ثقافيًّا مهمًّا في المنطقة؛ إذ تقع القلعة في أعلى قمة جبل يتوسط مدينة جازان، وتطل على البحر الأحمر.