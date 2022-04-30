تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم وترقّب لقرار المحكمة العليا

ووفقًا للمعلومات؛ فقد تَعَذّر على لجان الترائي في عدد من المناطق، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1443هـ، مساء اليوم السبت؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي.. وفي حال تَعذّر الرؤية؛ سيكون يوم غدٍ الأحد المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غدٍ الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري 1443هـ.