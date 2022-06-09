تَعَرف على آلية منح إجازة أسبوع نهاية العام للمعلم المنتدب جزئيًّا أو كليًّا

ويُعتبر هذا الحافر خاصًّا بالمعلمين الذين تم تكليفهم بسد عجز الصف الدراسي ولديهم نصاب تدريسي يبلغ 16 حصة فأكثر، وبالتالي فمن بلغ مجموع نصابه أقل من 16 حصة؛ يتم الاعتذار عن عدم منحه الحافز، ويكون الحافز للمعلم الذي يدرّس تخصصًا غير تخصصه في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ولا يشمل المعلم الذي يقوم بتدريس المواد التي ليس لها معلم مختص ووردت آلية تسديد احتياجها في مصفوفة التخصصات؛ كمادة التفكير الناقد والمهارات الحياتية وبقية المواد الواردة في المصفوفة، كما أنه لا يشمل المرحلة الابتدائية.. ومنح الحافز مرتبط بالتزام المعلم بتنفيذ وتسليم جميع أعماله.