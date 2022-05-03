تعرف على السليق الطائفي الأشهر في موائد عيد الفطر

تشتهر محافظة الطائف منذ القدم بالعديد من العادات والتقاليد في فنون الطبخ وتقديم أفضل الأطباق السعودية، التي تميزت بها في مواسم الأفراح والمناسبات والأعياد، بمذاق لا يزال محتفظاً بتاريخه منذ أمد بعيد، وشهرة أوصلتها للعالمية، وتعددت هذه الأطباق مع حلول عيد الفطر السعيد؛ ومنها السليق الطائفي بالسمن البري، الذي يجد إقبالاً من عموم الأسر في موائدهم ومناسباتهم.