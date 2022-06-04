تَعرّف على الفرق بين السكر البني والأبيض وأيهما الأصح؟.. مجلس الخليجي يجيب

كشف مجلس الصحة الخليجي اليوم عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعية، حقيقة الفرق بين السكر البني والسكر الأبيض، وأيهما الصحي والأفضل في الاستخدام عند الحاجة.
وبيّن المجلس أن الحقيقة العلمية تؤكد أنه لا يوجد فروقات صحية كبيرة بين السكر البني والأبيض؛ حيث إن ملعقة من السكر البني تحتوي على 15 سعرة حرارية وفي المقابل فالكمية نفسها من السكر الأبيض تحتوي على 16 سعرة حرارية، كما أن السكر البني يحتوي على الدبس؛ لهذا نرى لونه بنيًّا، أما السكر الأبيض فلا يحتوي على الدبس، ومن الفروقات أيضًا أن السكر البني أكثر حلاوة من السكر الأبيض.
ومع هذه الاختلافات إلا أنهما متشابهان في مخاطر تؤدي إلى العديد من الأمراض؛ على رأسها السمنة وداء السكري وأمراض القلب.
يُذكر أن مجلس الصحة الخليجي، نشر مؤخرًا، أن للسكر العديد من المسميات ولكن أضرارها تبقى واحدة مع تغير مسمياتها وطرق تناولها، كما قدر المجلس الحد الأعلى للكميات المسموح للأطفال بتناولها من السكر؛ فمن أعمار بين 7- 10 سنوات يجب ألا يزيد تناولهم للسكر عن 24 جرامًا؛ أي ما يعادل 6 مكعبات سكر، ومن أعمار بين 4- 6 سنوات يجب ألا يزيد على 19 جرامًا أي ما يعادل 5 مكعبات سكر، ومن أعمار أقل من 4 سنوات يفضل تجنيبهم الأطعمة والعصائر المحلاة في هذا العمر.
كما أشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن أغلب استهلاك الطفل يكون من السكر المضاف، وتختلف كمية السكر المضاف فيه من منتج لآخر على حسب الشركة المصنعة؛ لذلك يجب على أولياء الأمور مراقب البطاقة الغذائية على كل منتج لمعرفة الكمية المضافة من السكر.