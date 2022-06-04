تَعرّف على الفرق بين السكر البني والأبيض وأيهما الأصح؟.. مجلس الخليجي يجيب

يُذكر أن مجلس الصحة الخليجي، نشر مؤخرًا، أن للسكر العديد من المسميات ولكن أضرارها تبقى واحدة مع تغير مسمياتها وطرق تناولها، كما قدر المجلس الحد الأعلى للكميات المسموح للأطفال بتناولها من السكر؛ فمن أعمار بين 7- 10 سنوات يجب ألا يزيد تناولهم للسكر عن 24 جرامًا؛ أي ما يعادل 6 مكعبات سكر، ومن أعمار بين 4- 6 سنوات يجب ألا يزيد على 19 جرامًا أي ما يعادل 5 مكعبات سكر، ومن أعمار أقل من 4 سنوات يفضل تجنيبهم الأطعمة والعصائر المحلاة في هذا العمر.