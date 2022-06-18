تعرَّف على بعض تعديلات نظامَيْ "التقاعد المدني والعسكري" و"التأمينات وتبادُل المنافع"

ونصت التعديلات في نظام التقاعد المدني على أنه إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش تُصرف له مكافأة نسبتها 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي تُحسب المكافأة بما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته. ويشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين الـ(18) والـ(23) من هذا النظام بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق، وإذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين، فيستحق معاشًا.