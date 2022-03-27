تعرف على "غاري وزنياك".. مؤسس شركة آبل المُشارك في "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال"

بأهداف اقتصادية متنوعة، وشخصيات عالمية بارزة، من بينهم مؤسس شركة آبل العالمية؛ تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال "GEC" في الرياض، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة.
يشارك في جلسات النقاش أكثر من 26 وزيرًا من أنحاء العالم، ومتحدثون من قادة الشركات الدولية واقتصاديون وصناع القرار؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لبناء نظام عالمي لريادة الأعمال.
ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء المقبل، بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة؛ عددًا من الموضوعات الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا.
ومن أبرز الشخصيات التي ستشارك في المؤتمر: "ستيفن غاري وزنياك"، شريك مؤسس شركة آبل، ومنشئ جهاز آبل الأول في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويلقـب "ستيفن" بـ"ووز"، وهـو مخترع أمريكي من مواليد أغسطس عام 1950، ومهندس إلكتروني، ومبرمج، ورجل أعمال، ويُعرف بوصفه رائد ثورة الحواسـيب الشخصية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، جنبًا إلى جنب مع شريكه ستيف جوبز.
وأنهـى "ستيفن" دراسته في الهندسة الكهربائية "علــوم الكمبيوتـر"، وتقديـرًا لإنجازاتــه في شركة "آبل"، حصل علــى الميدالية الوطنية للتكنولوجيا، وهو أعلى وسام يُمنح عام 1985 من قبل رئيس الولايات المتحدة للمبتكرين الرائدين.
وعلى مر السـنين شارك "وزنياك" في مشاريع تجارية وخيرية عدة، وركز بشكل أساسي على القدرات التي يضيفها الكمبيوتر في المدارس، والتأكيد على التعلم العملي وتشجيع الإبداع للطالب مــن خلال اسـتثماره بشكل كبير في وقته وموارده في التعليم، تبنى مقاطعة لـوس جاتـوس التعليمية؛ حيث قدم للطالب والمعلمين تعليمًا عمليًا، وتبرعات بأحدث المعدات التكنولوجية.
وأسس "ستيفن" مؤسسة "إلكترونك فرونتر فوندايشن"، وكان الراعي المؤسس لمتحف "تك ميوزيم"، ومتحف اكتشاف الأطفال، و"سيليكون فالي باليت"، في سان خوسيه، وساعد في تشكيل صناعة الحوسبة بتصميمه للخط الأول من منتجات ماكنتوش عام 1976.