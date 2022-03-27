تعرف على "غاري وزنياك".. مؤسس شركة آبل المُشارك في "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال"

ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء المقبل، بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة؛ عددًا من الموضوعات الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا.