تعرف على قصة بائع التوت الشامي.. يجوب مهرجانات السعودية للتسويق لمنتجه التراثي

أب لثمانية أولاد، متزوج من سيدتين، يعيل أبناءه ببيع شراب التوت بالطريقة الشامية التقليدية، زيه الشامي التقليدي يفصح عن هويته، وعبارة "العقيد" التي اتخذها هوية صوتية "شكلين ما بحكي"، تعيدنا إلى أيام باب الحارة، والإناء النحاسي الذي يحمله على ظهره، يعكس مشقة يعيشها لتأمين لقمة عيشه، لكنه مع ذلك، يفصح أمام زبائنه عن خفة دم ولطف، يقول أبو عبد العزيز، أنهم أحبوه من خلالها وأحبوا أيضاً، طعم شرابه المعد تقليدياً على طريقة أهل الشام.