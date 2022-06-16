تَعَرّف على مراحل رسوم الأراضي البيضاء بعد موافقة "الوزراء" على تعديل اللائحة

ووفقًا للتفاصيل، فإن المرحلة الأولى هي ‎الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضـي المطـورة لمالـك واحـد بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر فـي مخطط واحد في المرحلة الثانية.

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