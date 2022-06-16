تَعَرّف على مراحل رسوم الأراضي البيضاء بعد موافقة "الوزراء" على تعديل اللائحة

أعلن الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، مراحل الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلها في اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
ووفقًا للتفاصيل، فإن المرحلة الأولى هي الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضـي المطـورة لمالـك واحـد بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر فـي مخطط واحد في المرحلة الثانية.
وتمثلت المرحلة الثالثة في الأرض المطـورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجمـوع الأراضـي المطورة لمالك واحـد التـي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر فـي مدينة واحدة في المرحلة الثالثة.