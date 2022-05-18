تعرّف على 21 جامعة عالمية بجامعة حائل.. و"القحطاني" يشيد بحرص الطلبة

وأضاف: "الملتقى في جامعة حائل، ساهم في حصول عدد من الطلبة على فرص قبول أكاديمية مبدئية في جامعات كان من المفترض -كإجراء طبيعي- أن تتطلب من الطالب بذل جهد كبير؛ كون القبول ببعض الجامعات الموجودة بالمعرض قد يكون صعباً في الإجراءات العادية".