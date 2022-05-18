تعرّف على 21 جامعة عالمية بجامعة حائل.. و"القحطاني" يشيد بحرص الطلبة

جلبت عمادة الدراسات العليا بجامعة حائل، وبالشراكة مع شركة "قبولك"، 21 جامعة من أمريكا وبريطانيا أول من أمس؛ لعرض خدماتها الأكاديمية لطلبة البكالوريوس والماجستير من منطقة حائل، بهدف إتاحة الفرصة لهم لاستكمال دراستهم في إحدى تلك الجامعات، وذلك على هامش الملتقى العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا، والذي تنظمه عمادة الدراسات العليا بجامعة حائل.
وأوضح لـ"سبق" نائب الرئيس التنفيذي لـ"قبولك" أبو بكر القحطاني، أن مشاركتهم في الملتقى جاءت لتوفير فرص قبول الطلبة الذين يرغبون في مواصلة دراستهم خارج المملكة في أرقى الجامعات العالمية المعترف بها من وزارة التعليم السعودية.
وأضاف: "الملتقى في جامعة حائل، ساهم في حصول عدد من الطلبة على فرص قبول أكاديمية مبدئية في جامعات كان من المفترض -كإجراء طبيعي- أن تتطلب من الطالب بذل جهد كبير؛ كون القبول ببعض الجامعات الموجودة بالمعرض قد يكون صعباً في الإجراءات العادية".
وأردف: "وجدنا الإقبال الكبير من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها؛ مما يدل على أن الجامعة وفرت لهم البيئة المناسبة التحفيزية لمواصلة تعليمهم في الدراسات العليا بكافة التخصصات".
وبيّن "القحطاني" أنه تم تزويد طلبة الجامعة بعناوين ومواقع وإيميلات أكثر من 1500 جامعة عالمية، ليتسنى لهم مراسلتها والحصول على قبول فيها، فيما قدمت "قبولك" للطلبة الخدمات الأكاديمية والاستشارات الدراسية والمطبوعات التي توضح البرامج والتخصصات وتكلفة الرسوم والمعيشة.
وقدم "القحطاني" الشكر لمدير الجامعة على الاستضافة الكريمة لهذا المعرض وهذا التنسيق المميز، وما ما قدمته الجامعة من تسهيلات وخدمات وتوفير الإمكانات والمرافق الجامعية لتعزيز الشراكة المجتمعية وإنجاح فعاليات الملتقى، متمنياً مزيداً من هذه الملتقيات التي تقدم خدماتها لطلاب وطالبات الجامعات السعودية.