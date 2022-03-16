تعزيزًا للأمن الغذائي.. جامعة القصيم تشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن

من جهته، أوضح عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور فهد بن صالح العييري المشرف على جناح الجامعة، أن الجامعة تشارك كراعٍ أكاديمي، بجناح كبير على مساحة 60 مترًا مربعًا، مقسم إلى ثلاثة أقسام وفق ثلاثة مرتكزات هي: (تعليم وأبحاث، تجارب وإنتاج، وقاية وعلاج)، بمشاركة كلية الزراعة والطب البيطري، وعمادة البحث العلمي، ومحطة التجارب والأبحاث، والمستشفى البيطري الجامعي.