تعزيزًا للأمن الغذائي.. جامعة القصيم تشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن

تشارك جامعة القصيم -ممثلة في معهد الدراسات والخدمات الاستشارية- في معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدواجن المقام منذ الاثنين 14 مارس 2022م ولمدة ثلاثة أيام، تحت شعار "المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي"، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي الذي زار جناح الجامعة بالمعرض، واطلع على الخدمات المقدمة من الجامعة.
وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذا المعرض إلى التعريف بما تقدمه الجامعة من خدمات تتعلق بهذه الجوانب؛ بهدف تسويق خدماتها وتوثيق صلتها مع القطاعات، في إطار سعي الجامعة لأن تكون إحدى الجهات الفاعلة والممكنة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتعرض الجامعة خدماتها الاستشارية والبحثية والتعليمية، وتسويق هذه الخدمات لدى القطاعين العام والخاص والتبادل العلمي والتجاري المحلي والإقليمي، وكذلك توثيق صلة الجامعة مع القطاعات الخارجية بما يلبي احتياجاتها ومتطلباتها، وبناء الشراكات الفاعلة بين الجامعة والمجتمع، بالإضافة إلى التعريف بشعار جامعة القصيم وتوثيق اسمها كعلامة تجارية مقدمة للخدمات، والتعريف بمشاريع الجامعة ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بجودة خدماتها، وتحفيز البحث والتطوير في الجامعة، وتحفيز مواهب منسوبيها.
من جهته، أوضح عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور فهد بن صالح العييري المشرف على جناح الجامعة، أن الجامعة تشارك كراعٍ أكاديمي، بجناح كبير على مساحة 60 مترًا مربعًا، مقسم إلى ثلاثة أقسام وفق ثلاثة مرتكزات هي: (تعليم وأبحاث، تجارب وإنتاج، وقاية وعلاج)، بمشاركة كلية الزراعة والطب البيطري، وعمادة البحث العلمي، ومحطة التجارب والأبحاث، والمستشفى البيطري الجامعي.
وأضاف "العييري" أن هذه المشاركة تأتي لإبراز إمكانات الجامعة وتسويق منتجات البحث العلمي كأحد مشاريع خطة الجامعة الاستراتيجية ٢٠٢٠- ٢٠٢٥م، ولخلق فرص تعزيز إيرادات الجامعة الذاتية من خلال عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتقديم خدمات استشارية وبحثية وتعليمية وتدريبية تخصصية في الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة؛ بما يعزز دور جامعة القصيم في تحقيق هذا التوجه الاستراتيجي.