تعزيزاً للمخزون وللمستويات الآمنة.. "الحبوب" ترسي توريد 625 ألف طن قمح

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية كمية (625,000) طن قمح من مناشئ (أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة، وأضاف أن وصول هذه الدفعة سيكون - بمشيئة الله - خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2022م) بواقع (10) بواخر موزعة على (1) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (63) ألف طن، وعدد (6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (379) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (128) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتمّت دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (13) شركة للمنافسة، وتمّت الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة، وأضاف أنه بترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو (2.6) مليون طن من القمح خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة (يناير- نوفمبر 2022م).
كما أشار الفارس، إلى أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (2022م) بمختلف فروعها، وذلك من خلال منصة محصولي، التي تمكّن المزارعين الاستفادة من تحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المتسلمة، إضافة إلى تمكين المزارعين من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف انتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة إلى مراجعة أي من فروع المؤسسة
يأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ، القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين، وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437هـ، المتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات، وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.
ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat