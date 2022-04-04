تعزيزاً للمخزون وللمستويات الآمنة.. "الحبوب" ترسي توريد 625 ألف طن قمح

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة، وأضاف أن وصول هذه الدفعة سيكون - بمشيئة الله - خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2022م) بواقع (10) بواخر موزعة على (1) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (63) ألف طن، وعدد (6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (379) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (128) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتمّت دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (13) شركة للمنافسة، وتمّت الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة، وأضاف أنه بترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو (2.6) مليون طن من القمح خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة (يناير- نوفمبر 2022م).