"تعزيز الصحة النفسية" يقدم 18.465 استشارة نفسية في الربع الأول من 2022

وأوضحت المشرفة على مركز الاتصال الاختصاصية سندس السبيعي، أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية، منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، إضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ويسعى المركز من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع، ولا سيما المتعلقة بفيروس كورونا.