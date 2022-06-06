"تعزيز الصحة النفسية" يقدم 18.465 استشارة نفسية في الربع الأول من 2022
قدّم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق "قريبون" التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية (18.465) استشارة نفسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م.
وذكر المركز أنه يستقبل الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية بجميع أنواعها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم (920033360) ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات وفي أي وقت من خلال تطبيق "قريبون" سواءً نصّية أو صوتية.
ويقوم بتقديم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين الذين تم تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وبسرية تامة.
وأوضحت المشرفة على مركز الاتصال الاختصاصية سندس السبيعي، أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية، منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، إضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ويسعى المركز من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع، ولا سيما المتعلقة بفيروس كورونا.
ويُعد مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية وتطبيق "قريبون" نموذجين لعمل مؤسسي نوعي يهدف لخدمة المجتمع ورفع الوعي النفسي حيال الاضطرابات النفسية وآلية التعامل معها بكفاءة عالية.