تعقيم وتطهير المسجد النبوي 10 مرات يوميًّا قبل وبعد الفروض الخمس

وبين الجهني أن أعمال التنظيف والتعقيم تتم 10 مرات يوميًّا قبل وبعد الفروض الخمسة، وأن عدد معدات الغسيل المستخدمة في ذلك 13 معدة داخل الحرم و25 مكنسة لتنظيف السجاد يوميًّا، وأن المكائن المستخدمة في غسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات 13 معدة، مشيرًا إلى أنه قد تم استحداث جهاز جديد وهو "البيوكير"؛ وهو جهاز يستخدم لتعقيم وتنقية الأسطح والأجواء داخل المسجد النبوي بالتبخير الجاف، بالإضافة إلى تنظيف فتحات التهوية داخل المسجد، وشفط الأتربة منها، وإرسال العينات للمختبر للتأكد من نظافة سجاد وملحقات المسجد النبوي.