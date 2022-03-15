"تعليم الأفلاج": اكتمال الفرحة بعودة الأنشطة الصفية والإذاعة الصباحية للمدارس

وأعلنت عن جاهزية مدارسها لانطلاقة ‫الفصل الدراسي الثالث، وترحيل المقررات الدراسية، واستكمال أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية بها؛ مشيدة في الوقت نفسه بالدعم اللا محدود من قِبَل القيادة الرشيدة والاهتمام بصحة المواطن، والعمل على توفير كل الإمكانيات لتأمين بيئة آمنة بالمدارس.