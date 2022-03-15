"تعليم الأفلاج": اكتمال الفرحة بعودة الأنشطة الصفية والإذاعة الصباحية للمدارس

تفاعلت العديد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، مع قرارات وزارة التعليم التي صدرت مؤخرًا، وحملت في طياتها التأكيد على العودة الحضورية الكاملة، وتفعيل الإذاعة الصباحية والأنشطة الصفية.
وزفت إدارة تعليم الأفلاج في رسائل تربوية، التهاني للمجتمع التعليمي بعودة الحياة والروح للمدرسة، وتفعيل الاصطفاف الصباحي والتمارين الرياضية والإذاعة المدرسية، واكتمال الفرحة بجميع المدارس.
وأعلنت عن جاهزية مدارسها لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث، وترحيل المقررات الدراسية، واستكمال أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية بها؛ مشيدة في الوقت نفسه بالدعم اللا محدود من قِبَل القيادة الرشيدة والاهتمام بصحة المواطن، والعمل على توفير كل الإمكانيات لتأمين بيئة آمنة بالمدارس.