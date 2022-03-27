"تعليم الرياض" تعلن بدء التسجيل في المشاريع العلمية وإقامة برنامج "الابتكار"

من جهة أخرى، تُقيم إدارة الموهوبين البرنامج التطويري (مساحة الابتكار الإثرائي) في نسخته الأولى، بالتعاون مع وزارة التعليم في إطار برامجها التطويرية لمعلمي الموهوبين؛ بهدف تزويدهم بالوحدات الإثرائية المقدمة للطلاب الموهوبين وتوفير مساحة حرة للعمل والتعلم، وذلك حضوريًا وعلى مدى أربعة أيام ابتداء من غد الاثنين.