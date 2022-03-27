"تعليم الرياض" تعلن بدء التسجيل في المشاريع العلمية وإقامة برنامج "الابتكار"

أعلنت إدارة الموهوبين بتعليم الرياض لجميع المدارس الحكومية والأهلية للمرحلة المتوسطة والثانوية عن فتح باب المشاركة في مبادرة "المشاريع العلمية 2022م"، والتي تأتي ضمن المبادرات التي تسعى إلى تمكين المدارس في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم للعام الدراسي الحالي 1443هـ.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن مبادرة "المشاريع العلمية" تأتي ضمن مبادرات التمكين التي تهدف إلى تقديم برامج وخدمات نوعية للمدارس في مجال الموهوبين؛ لتمكينها من أداء رسالتها وفق أفضل الممارسات العلمية.
وأكد "الوهيبي" أهمية مبادرة "المشاريع العلمية" التي تهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي في البيئة المدرسية وإكساب الطلاب أساسيات البحث العلمي وتنمية مهاراتهم البحثية وتهيئتهم للمشاركات البحثية المحلية والدولية، داعيًا المدارس للمشاركة في المبادرة من خلال التسجيل وتعبئة النموذج الإلكتروني على الرابط وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 13 رمضان 1443هـ.
من جهة أخرى، تُقيم إدارة الموهوبين البرنامج التطويري (مساحة الابتكار الإثرائي) في نسخته الأولى، بالتعاون مع وزارة التعليم في إطار برامجها التطويرية لمعلمي الموهوبين؛ بهدف تزويدهم بالوحدات الإثرائية المقدمة للطلاب الموهوبين وتوفير مساحة حرة للعمل والتعلم، وذلك حضوريًا وعلى مدى أربعة أيام ابتداء من غد الاثنين.