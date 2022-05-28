"تعليم الرياض" يحقق الميدالية الذهبية في آيتكس بماليزيا

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي أن هذا الحضور المتميز لإدارة التعليم والطلاب والطالبات من إدارات التعليم الأخرى، يأتي تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تُحققها وزارة التعليم بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وبما تحظى به إدارة تعليم الرياض من عناية ودعم من أمير منطقة الرياض وسمو نائبه والمتابعة المستمرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وتعاون مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لتمكين ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتشجيعهم للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.