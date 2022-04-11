"تعليم الرياض" يطلق المسابقة الرمضانية "وَرتّلهُ تَرْتِيلاً"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المسابقة الرمضانية لتلاوة القرآن الكريم وتدبّره "وَرتّلهُ تَرْتِيلاً" للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية بجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: المسابقة، التي تقام عن بُعد وتُعنى بتلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتدبّره، تهدف إلى غرس حُب كتاب الله في نفوس النشء، وتشجيعهم وتحفيزهم لاستثمار الشهر الفضيل لتحقيق الإتقان والتميز في تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتدبّره وفق المنهج الدراسي.
من جهته، بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام أن المسابقة تتكون من مسارين رئيسين هما مسار التلاوة ومسار التدبّر.
وذكر أن مسار التلاوة يتكون من فرعين، الأول "نتلوها صحيحة" وهو عبارة عن حلقة لتصحيح التلاوة في إحدى سور المقرر الدراسي، والثاني "تراتيل" وفيها يرتّل الطالب عبر تسجيل صوتي مقطعًا محددًا بإتقان مراعيًا أحكام التجويد.
وأضاف: أما المسار الثاني "تدبّر " فهو مسابقة في تدبر بعض سور القرآن الكريم، يجيب المشارك خلالها عن أسئلة في تدبّر آيات القرآن عبر رابط إلكتروني في وقت محدد.
و دعا "الغنام" إلى إيلاء مسابقة القرآن الكريم العناية والاهتمام وحثّ الطلاب والطالبات على المشاركة فيها لتحقيق الأهداف المنشودة، موضحًا أنه يمكن التسجيل في المسابقة والاطلاع الدليل التعريفي عبر الرابط.