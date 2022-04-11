"تعليم الرياض" يطلق المسابقة الرمضانية "وَرتّلهُ تَرْتِيلاً"

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: المسابقة، التي تقام عن بُعد وتُعنى بتلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتدبّره، تهدف إلى غرس حُب كتاب الله في نفوس النشء، وتشجيعهم وتحفيزهم لاستثمار الشهر الفضيل لتحقيق الإتقان والتميز في تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتدبّره وفق المنهج الدراسي.